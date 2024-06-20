Зеленський провів нараду з урядовцями щодо ситуації з енергетикою

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації зараз з енергетикою. Анонсував рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону, передає УНН.
«Сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації зараз з енергетикою. Готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону й дадуть людям більше можливостей пройти й зараз цей надзвичайно складний період із погляду енергетики, дефіцитів і відключень», - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.
Крім того, Президент доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023