Зеленський провів нараду з урядовцями щодо ситуації з енергетикою

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації зараз з енергетикою. Анонсував рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону, передає УНН.

«Сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації зараз з енергетикою. Готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону й дадуть людям більше можливостей пройти й зараз цей надзвичайно складний період із погляду енергетики, дефіцитів і відключень», - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Крім того, Президент доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів.