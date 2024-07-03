Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський розповів, що очікує від головування Угорщини у Раді ЄС

148

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від угорського головування, яке стартувало з 1 липня, у Раді Європейського Союзу прогресу в питанні майбутнього членства України в Євросоюзі, а також продовження підтримки з боку європейських держав, зокрема оборонної, на достатньому рівні.

"Ми говорили (з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном - ІФ-У) про співпрацю на рівні ЄС, про те, чого очікуємо за час угорського головування. Україна розпочала переговори щодо вступу до ЄС. Ми готуємо умови для договору про членство України. Це процес тривалий, дуже кропіткий, але постійно в ньому потрібен прогрес, потрібна динаміка, не втрачаючи жодного місяця", - заявив Зеленський на спільній з Орбаном пресконференції в Києві у вівторок.

Окрім того, за його словами, "дуже важливо, щоб підтримка України з боку Європи залишалася на достатньому рівні, зокрема підтримка нашої оборони від російського терору".

Зеленський також наголосив, що "важливо, щоб головування Угорщини в ЄС було ефективним, оскільки у всій Європі люди з різними політичними поглядами однаково хочуть бачити європейську політику дієвою, спрямованою на зміцнення Європи, на нові можливості для людей, для соціального розвитку, для зростання європейських компаній. Саме це ми разом маємо забезпечувати".

Глава Української держави також заявив, що його зустріч з Орбаном одразу після початку угорського головування в Європейському Союзі є "чітким свідченням наших спільних європейських пріоритетів щодо того, як можна повернути в Україні й усій Європі справедливий мир, як можна вирішити складнощі та забезпечити нові підвалини для зміцнення Європи, для економічно-соціального зростання".

Крім того, за словами Зеленського, сам факт того, що Угорщина взяла участь у першому Саміті миру і підтримала його комюніке, свідчить про готовність Угорщини бути ефективною для повернення реальної і тривалої безпеки і в Україні, і в Європі. "Ми предметно сьогодні обговорили, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці ще другого саміту (миру - ІФ-У)", - наголосив президент.

Зеленський, Орбан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 3 июля 2024
Вторник, 2 июля 2024
Понедельник, 1 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023