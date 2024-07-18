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Король Британії заявив про повну підтримку України та її шляху до НАТО

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Король Великої Британії Чарльз III у промові до парламенту оголосив пріоритети нового лейбористського уряду на наступні місяці, у якій зокрема заявив про повну підтримку України та її шляху до Північноатлантичного Альянсу. Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду у середу, 17 липня.

"Мій Уряд продовжуватиме надавати повну підтримку Україні та її народу і намагатиметься відігравати провідну роль у забезпеченні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", - сказав Чарльз III.

Крім того, король Британії наголосив, що його уряд буде прагнути перезавантаження відносин з європейськими партнерами щодо нового пакту безпеки, покращення торговельних та інвестиційних відносин.

король, Чарльз III
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