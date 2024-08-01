Зеленський підписав законопроєкт, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11396, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.
Про це свідчать дані з картки документа на сайті Верховної Ради.
Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада прийняла одразу в двох читаннях законопроект №11396 щодо реструктуризації боргу, який дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.
Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, прийнятий закон, зокрема, дасть право Кабміну взяти державний борг у Агентства відновлення (колишній Автодор), який складає 700 млн доларів + відсотки, оскільки самостійно зробити реструктуризацію відомство не може.
В свою чергу очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа заявляла, що тимчасове призупинення виплати по зовнішньому державному боргу стосуватиметься випадків, якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступає строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.
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