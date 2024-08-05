Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Свириденко: У 2023 році кожен другий ФОП був створений жінкою

142

У 2023 році кожен другий ФОП був створений жінкою, а кожну третю компанію очолювала теж жінка.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час підсумовування подачі заявок на грантову програму «СТВОРЮЙ!» для жінок-підприємиць, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«У час війни жінки все частіше беруть на себе лідерство. Торік кожен другий ФОП в Україні відкривала жінка. Кожну третю компанію очолювала теж жінка. Але при цьому гендерний розрив досі є щоденною реальністю багатьох українок. Наприклад, дослідження показують, що жінки частіше відкривають малі і мікробізнеси, а у розрізі середніх і великих підприємствах переважають все ж чоловіки-керівники чи власники", - каже Свириденко.

Водночас у міністерстві визнають існування гендерного дисбалансу в бізнес-середовищі.

Тож для подолання гендерного розриву Міністерство економіки за фінансової підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF, раніше — Western NIS Enterprise Fund), за реалізації з KSE Foundation Київської школи економіки та у партнерстві з AT «Ощадбанк» запустило грантову програму «СТВОРЮЙ!» для підтримки жінок, які є власницями виробництв.

Проєкт з бюджетом в $1 мільйон націлений на масштабування та розвиток малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва та переробки.

Грантові кошти (максимальна сума — $15 тис.) переможниці програми зможуть витратити на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також, не більше 30% гранту, — на придбання програмного забезпечення і навчання.

Через два місяці після отримання коштів грантерки мають відзвітувати про витрачені кошти.

"Запит, який отримали у відповідь — вражає і ще раз доводить, що жінки прагнуть більшого. Наше завдання — створити умови, в яких кожне прагнення трансформуватиметься у нові бізнеси, що нині так необхідні економіці», — відмітила Свириденко.

За її словами, до оргкомітету програми, яка стартувала наприкінці квітня, вже надійшло більше тисячі заявок від підприємиць з усієї України.

Найбільша кількість заявок надійшла від власниць бізнесу із західного (41% від загальної кількості), центрального (18%) та північного (18%) регіонів України. Найменше — зі східного (14%) та південного (9%). 12% апліканток розвивають свій бізнес у сільській місцевості.

Аналіз заявок на участь у програмі показав, що майже 60% учасниць представляють харчову та легку промисловість, зокрема виробництво одягу. Поліграфія та меблеве виробництво також мають популярність, становлячи близько 5% від загальної кількості заявок кожна.

У Мінекономіки підкреслюють, що багато жіночих бізнесів було відкрито під час війни, і отримання грантової підтримки дозволить їм вийти на новий рівень розвитку.

Імена переможниць будуть оголошуватися поступово. Перша частина грантерок стане відома на початку серпня.

Свириденко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 5 августа 2024
Воскресенье, 4 августа 2024
Суббота, 3 августа 2024
Пятница, 2 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023