Свириденко: У 2023 році кожен другий ФОП був створений жінкою

У 2023 році кожен другий ФОП був створений жінкою, а кожну третю компанію очолювала теж жінка.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час підсумовування подачі заявок на грантову програму «СТВОРЮЙ!» для жінок-підприємиць, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«У час війни жінки все частіше беруть на себе лідерство. Торік кожен другий ФОП в Україні відкривала жінка. Кожну третю компанію очолювала теж жінка. Але при цьому гендерний розрив досі є щоденною реальністю багатьох українок. Наприклад, дослідження показують, що жінки частіше відкривають малі і мікробізнеси, а у розрізі середніх і великих підприємствах переважають все ж чоловіки-керівники чи власники", - каже Свириденко.

Водночас у міністерстві визнають існування гендерного дисбалансу в бізнес-середовищі.

Тож для подолання гендерного розриву Міністерство економіки за фінансової підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF, раніше — Western NIS Enterprise Fund), за реалізації з KSE Foundation Київської школи економіки та у партнерстві з AT «Ощадбанк» запустило грантову програму «СТВОРЮЙ!» для підтримки жінок, які є власницями виробництв.

Проєкт з бюджетом в $1 мільйон націлений на масштабування та розвиток малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва та переробки.

Грантові кошти (максимальна сума — $15 тис.) переможниці програми зможуть витратити на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також, не більше 30% гранту, — на придбання програмного забезпечення і навчання.

Через два місяці після отримання коштів грантерки мають відзвітувати про витрачені кошти.

"Запит, який отримали у відповідь — вражає і ще раз доводить, що жінки прагнуть більшого. Наше завдання — створити умови, в яких кожне прагнення трансформуватиметься у нові бізнеси, що нині так необхідні економіці», — відмітила Свириденко.

За її словами, до оргкомітету програми, яка стартувала наприкінці квітня, вже надійшло більше тисячі заявок від підприємиць з усієї України.

Найбільша кількість заявок надійшла від власниць бізнесу із західного (41% від загальної кількості), центрального (18%) та північного (18%) регіонів України. Найменше — зі східного (14%) та південного (9%). 12% апліканток розвивають свій бізнес у сільській місцевості.

Аналіз заявок на участь у програмі показав, що майже 60% учасниць представляють харчову та легку промисловість, зокрема виробництво одягу. Поліграфія та меблеве виробництво також мають популярність, становлячи близько 5% від загальної кількості заявок кожна.

У Мінекономіки підкреслюють, що багато жіночих бізнесів було відкрито під час війни, і отримання грантової підтримки дозволить їм вийти на новий рівень розвитку.

Імена переможниць будуть оголошуватися поступово. Перша частина грантерок стане відома на початку серпня.