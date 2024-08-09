Мінфін: Нове авто у воєнний період не є базовою потребою, тому їхню купівлю доцільно оподаткувати військовим збором

Потребу в купівлі автомобіля можна забезпечити коштом придбання вживаного авто на вторинному ринку.
Тоді як нове імпортне авто у воєнний період не є базовою потребою, тому їхню купівлю доцільно оподаткувати військовим збором.
Про це заявила заступник міністра фінансів Світлана Воробей, йдеться на сайті Міністерства фінансів України.
Податок на нове імпортне авто: що відомо
Таку думку вона висловила на зустрічі з представниками автомобільної галузі, під час якої було порушено питання про адміністрування внутрішнього ринку автомобілів.
«Говоримо про оподаткування нових і вживаних імпортних автомобілів і винятки для вторинного ринку. Купівля нового імпортного авто у воєнний період не є базовою потребою. Якщо є потреба в транспорті, можна придбати вживане авто на вторинному ринку. Саме тому, оподатковуючи військовим збором нові імпортні автомобілі, можемо забезпечити військовий бюджет і стимулювати внутрішній ринок виробництва та ремонту автомобілів», – наводяться в прес-релізі.
Наголошується, що військові витрати покриваються виключно шляхом внутрішніх надходжень і запозичень, і всі можливості оперативно забезпечити додаткові потреби військового держбюджету без перегляду податків уже вичерпано.
«Тому Мінфін запропонував низку заходів щодо забезпечення додаткової потреби сил оборони в розмірі 500 млрд грн у 2024 році. Три чверті від зазначеної суми запропоновано забезпечити шляхом заходів, які не стосуються підвищення податків. І лише чверть – коштом перегляду військового збору, ставок акцизів та інших податкових платежів, що мають забезпечити надходження до держбюджету в розмірі 138,7 млрд грн до кінця 2024 року та 340 млрд грн у 2025 році», – нагадується у пресрелізі.
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