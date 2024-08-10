Мінсоцполітики: Завершуємо роботу над законом щодо заміни прожиткового мінімуму базовою соціальною допомогою

Міністерство соціальної допомоги завершує роботу над законопроєктом, який пропонує запровадити в Україні базову соціальну допомогу на заміну прожитковому мінімуму.
Про це в інтерв’ю каналу «Рада» повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.
«Сьогодні той рівень прожиткового мінімуму, який задекларований в державному бюджеті, очевидно недостатній для того, щоб забезпечити потребу людини. Він, наприклад, не враховує, що ми проживаємо домогосподарствами. Очевидно, що самотній людині потрібно дещо більше коштів, ніж домогосподарству із п'яти-шести людей, які мають спільні видатки… Тому ми хочемо відійти від дещо застарілої одиниці прожиткового мінімуму. Для цього ми розробили новий законопроєкт про базову соціальну допомогу, у стандарт якої буде покладений мінімальний дохід саме домогосподарства», - розповіла Жолнович.
Наразі, за словами міністерки, тривають кінцеві погодження документа. Паралельно Мінсоцполітики планує видати пілотну постанову, «щоб подивитися, як такий новий вид допомоги покаже себе».
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