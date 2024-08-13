Світові ціни на вершкове масло продовжуватимуть залишатися високими до кінця року, - ЗМІ

Світові ціни на вершкове масло продовжуватимуть залишатися високими до кінця року, принаймні до листопада-грудня, через розбалансованість світового ринку молочних жирів, де попит значно перевищує пропозицію.

Про це пише Інфагро.

В Україні вершкове масло вже стало одним з головних факторів зростання продовольчої інфляції за підсумками липня. Прогнозується, що ситуація може погіршитися, зокрема через досвід минулої осені, коли нестача запасів масла призвела до значного підвищення цін на масло-моноліт на 25-30%.

Минулої осені молочники зіштовхнулися з проблемою, коли нестача запасів масла змусила їх перейти на імпортний товар, що суттєво вплинуло на ціни. Цього року деякі оператори вже з травня почали готуватися до зимового сезону та планувати запаси, тоді як інші продовжують працювати без складів, продаючи товар на місяць вперед. Це підвищує волатильність цін на сире молоко.

Поки що ситуація не є критичною. За даними Інфагро, запаси вершкового масла на початок серпня є вищими, ніж у аналогічний період минулого року. Проте активізація експорту, яка відзначається найвищим місячним показником з весни минулого року, викликає занепокоєння.