Укргідроенерго виділяє 365 млн грн на юридичні послуги для позову проти рф за підрив Каховської ГЕС

Укргідроенерго оголосило на Prozorro тендер на 365 млн грн із закупівлі послуг юридичного представництва в міжнародному арбітражі за компенсацію втрат від підриву росією Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба компанії.

В Укргідроенерго визнають, що розгляд справи проти росії може затягтися на багато років, тому сподівається укласти довгострокову угоду з українською або міжнародною юрфірмою, яка представлятиме її інтереси.

До цього Укргідроенерго користувалося послугами як мінімум двох іноземних юркомпаній, які консультували щодо позовів проти росії. Ці компанії були обрані за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community) та спільно зобов'язалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

Нагадаємо, Укргідроенерго почало позиватися проти росії ще до підриву Каховської ГЕС. Восени 2022 року компанія подала до Європейського суду з прав людини позов проти росії щодо компенсації збитків за окупацію Каховської ГЕС та недобудовану вітрову електростанцію на острові Зміїний. Компанія оцінювала збитки у 17 млрд грн.

У червні 2023 року Укргідроенерго додало до позову до ЄСПЛ додаткові вимоги до росії за підрив Каховської ГЕС. Вже 2024 року Укргідроенерго розпочало процедуру інвестиційного арбітражу проти росії за теракт на гідроелектростанції.