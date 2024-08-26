Зеленський: Тих держав, які хочуть допомагати Україні у поверненні дітей, ніколи не буде достатньо

Тих держав, які хочуть допомагати України у поверненні викрадених рф дітей, ніколи не буде достатньо.
Про це в інтерв’ю індійським ЗМІ заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо залучення Індії у до питань повернення викрадених росією українських дітей, передає кореспондент Укрінформу.
«Що стосується дітей — є кілька країн, які хочуть допомагати у цьому питанні. Їх ніколи не буде достатньо, цих країн. І ми із задоволенням, якщо Індія доєднається до цього пункту Формули миру — повернення дітей, до гуманітарної (позиції — ред.), з точки зору нейтральності вашого статусу (Індії — ред.), (можемо взаємодіяти щодо цього — ред.)», - зазначив він.
Окремо глава української держави закцентував увагу на тому, що жоден з пунктів і сигналів, які були раніше на Саміті миру, не стосуються зброї.
«Тому я думаю, що Індія може обирати будь-який із цих пунктів, доєднуватися, за будь-якою тематикою і може приходити зі своїм баченням тощо. Ми готові до відкритого чесного діалогу», - наголосив Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023