Зеленський: Тих держав, які хочуть допомагати Україні у поверненні дітей, ніколи не буде достатньо

Тих держав, які хочуть допомагати України у поверненні викрадених рф дітей, ніколи не буде достатньо.

Про це в інтерв’ю індійським ЗМІ заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо залучення Індії у до питань повернення викрадених росією українських дітей, передає кореспондент Укрінформу.

«Що стосується дітей — є кілька країн, які хочуть допомагати у цьому питанні. Їх ніколи не буде достатньо, цих країн. І ми із задоволенням, якщо Індія доєднається до цього пункту Формули миру — повернення дітей, до гуманітарної (позиції — ред.), з точки зору нейтральності вашого статусу (Індії — ред.), (можемо взаємодіяти щодо цього — ред.)», - зазначив він.

Окремо глава української держави закцентував увагу на тому, що жоден з пунктів і сигналів, які були раніше на Саміті миру, не стосуються зброї.

«Тому я думаю, що Індія може обирати будь-який із цих пунктів, доєднуватися, за будь-якою тематикою і може приходити зі своїм баченням тощо. Ми готові до відкритого чесного діалогу», - наголосив Зеленський.