США готові ввести санкції проти країн, які торгують з росією

Сполучені Штати попередили країни, які торгують із росією, про ризик вторинних санкцій, якщо вони дозволять російським банкам відкривати місцеві філії для фінансування постачання товарів для ВПК країни-агресорки.
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що такі кроки США спрямовані на те, щоби закрити обхідні шляхи, які рф використала для уникнення санкцій. Зокрема, знаходячи незрозумілі способи для оплати товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва зброї.
Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо сказав, що тепер Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії у своїх юрисдикціях, щоб уникнути західних санкцій.
За його словами, це відбуватиметься навіть у тому разі, якщо сам банк не перебуває під санкціями.
«Ми будемо переслідувати не лише філії, які вони відкривають, а й інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які працюють з ними», – наголосив представник Міністерства фінансів США.
У Financial Times нагадали, що в грудні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена видала указ, який попереджає іноземні фінансові установи про те, що вони наражаються на ризик застосування вторинних санкцій, якщо здійснюють або сприяють транзакціям, пов’язаних із російським ВПК.
Крім того, заступник міністра фінансів США додав, що після того як великі банки в Китаї, Туреччині та ОАЕ відмовилися від співпраці з російськими контрагентами, Сполучені Штати зосередили свою увагу на менших банках в інших країнах.
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