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Шмигаль: Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів

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Кабінет Міістрів подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Сьогодні уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло", - написав він.

Водночас НАК "Нафтогаз України" зазначає, що ціна на газ для ТКЕ, виробників електроенергії та населення залишиться незмінною до кінця квітня 2025.

Так кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ) (базовий "фіксований" тариф).

Для виробництва теплової енергії для населення вартість газу залишиться 7,42 грн (з ПДВ).

Для виробництва теплової енергії для бюджетних установ – 16,39 грн (з ПДВ).

Для виробництва електроенергії у конденсаційному циклі – 10,5 грн (з ПДВ).

Для виробництва електроенергії у теплофікаційному циклі – 16,5 грн (з ПДВ).

газ, Шмигаль
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