Буданов: путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним – це пастка

Битва під Іловайськом у серпні 2014 року була однією з найстрашніших для українського війська.

Вона була наймасштабнішою трагедією в часи АТО (ООС). Водночас ці події стали важливим уроком, що будь-який компроміс із російським диктатором володимиром путіним буде пасткою. Про це у День пам'яті захисників України заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Сьогодні виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. Тому традиційним символом пам'ятного дня став соняшник. У серпні 2014 року під містом Іловайськ розгорнулась одна з найстрашніших для українського війська битв у війні з рашистською нечистю на cході нашої держави, що тривала майже місяць. Вона перетворилася на наймасштабнішу трагедію часів АТО (ООС). У вогневому мішку опинилися організовані колони українських бійців, які почали виходити так званим "зеленим коридором". Насправді ж коридор став дорогою смерті", - зазначив Буданов.

Він нагадав, що російські війська тоді порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти.

"Тоді ці події стали величезним уроком – путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним – це пастка. Вшануємо всіх полеглих захисників і захисниць України, згадаємо їх імена, героїзм, мужність і подвиги. Нехай світла пам'ять про героїв, які до останнього не втрачали ні бойового духу, ні віри в нашу Перемогу, назавжди залишиться в наших серцях! А ми обов'язково помстимося за них!" - наголосив керівник ГУР.