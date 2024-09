Україна вперше вперше здійснить обмін податковими звітами з іншими країнами

Україна за підсумками 2024 року вперше здійснить обмін податковими звітами в межах міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією Country-by-Country Report.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві нагадують, що Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports – Багатостороння угода CbC) набрала чинності в липні 2024 року.

До міжнародної системи автоматичного обміну звітами вже приєдналося понад 100 країн світу.

У Мінфіні зауважують, що 2024 рік буде першим звітним періодом, за який Україна здійснить обмін звітами в розрізі країн.

"Долучення України до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією сприятиме створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера в міжнародних інформаційних податкових відносинах", - підкреслюють у відомстві.

Там додають, що запровадження та обмін звітами в розрізі країн передбачені положеннями Кроку 13 Мінімального стандарту Плану дій BEPS - набору міжнародних податкових правил, спрямованих на зміцнення податкової бази, який Україна зобов’язалася імплементувати.

"Звітність у розрізі країн дозволить податковим органам України отримувати комплексну інформацію щодо діяльності міжнародних груп компаній в розрізі конкретних юрисдикцій, а також здійснювати ефективний аналіз обсягів діяльності, структури операцій та специфіки діяльності міжнародних груп компаній для цілей контролю за трансфертним ціноутворенням", - підкреслюють у Мінфіні.

Як пояснюють у відомстві, зазначена звітність є елементом трирівневої системи документації з трансфертного ціноутворення для міжнародних груп компаній, у складі якої є документація з трансфертного ціноутворення (локальний файл) та глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл).

Зауважимо, звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (Country-by-Country Report) – звіт, що подають платники податків у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а в разі відсутності інформації – відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із обставин, зазначених у підпункті 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України.

Автоматичний обмін податковими даними дозволить фіскалам виявляти іноземні активи та доходи громадян України. Тож за допомогою зарубіжних банків буде усе складніше ховатися від оподаткування.

Аргумент на користь запуску автоматичного обміну податковими даними є простим: виявляти податкових резидентів України, які намагаються сховати за межами країни свої статки.