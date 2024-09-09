Мінекономіки: У серпні 2024 року обсяг українського експорту досяг 3,16 млрд дол

У серпні 2024 року обсяг українського експорту досяг 3,16 млрд дол., що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% перевищує показники відповідного періода торік.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.
"Другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики. У серпні ми збільшили вантажообіг морським транспортом на 224,7 тисячі тонн або на 3,6% у порівнянні з липнем", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку або кользи - на 421,3 млн дол. За фізичним обсягом лідирує експорт руд та залізних концентратів, який сягнув 2,5 млн тонн.
Зокрема, у серпні Україна експортувала 2,24 млн т пшениці на $420,4 млн, що стало другим рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення.
В аграрному секторі також експортовано: олії соняшникової - 226,9 тис. т на 203,1 млн дол.; кукурудзи - 774,5 тис. т на 137,4 млн дол.; ячменю - 524,8 тис. т на 89,7 млн дол.; м'яса птиці - 39,9 тис. т на 89,5 млн дол.
Серед промислової продукції в структурі українського експорту переважали: руди та концентрати залізні - 2,51 млн т на 201,4 млн дол.; напівфабрикати із заліза - 198,5 тис. т на 99,9 млн дол.; прокат плоский - 139,7 тис. т на 82,4 млн дол.; труби з чорних металів - 38 тис. т на 54,6 млн дол.
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