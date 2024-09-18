Вартість тарілки борщу в закладах харчування України подвоїлася, - дослідження

За останні чотири роки вартість тарілки борщу в закладах України подвоїлася. Якщо у 2020 році ціна становила 55 гривень, то у 2024 році за порцію доведеться заплатити 110 гривень.

Про це пише ресторанне медіа “Реве та стогне ресторатор” з посиланням на дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster.

Найдорожче тарілка борщу коштує у закладах Миколаївщини, де її ціна досягає 130 гривень, та Херсонщини, де порція продається за 129 гривень.

На наступних позиціях за ціною розташовані Харківщина з вартістю 120 гривень та місто Київ, де порція коштує 110 гривень.

Найнижчі ціни на борщ спостерігаються в Тернопільщині, де він коштує 60 гривень, та Сумщині, де ціна складає 65 гривень.

Водночас популярність борщу в Україні зростає. Ось як змінювався обсяг продажу порцій:

2020 рік: 188 769 порцій

2021 рік: 288 233 порції

2022 рік: 278 036 порцій

2023 рік: 333 045 порцій

Згідно з прогнозами Poster, у 2024 році буде продано 399 654 порції борщу, що майже вдвічі більше, ніж у 2020 році.

Додамо, що індекс борщу — це економічний показник, який допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних регіонах.

У серпні 2024 року в Україні спостерігалося прискорення інфляції, яка зросла до 7,5% річних порівняно з 5,4% у липні. Основними причинами зростання цін стали підвищення витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці, а також послаблення курсу гривні.

Національний банк України повідомив, що фундаментальний інфляційний тиск перевищив очікування. Базова інфляція піднялася до 6,5% з 5,7% у липні. Це зумовлено негативними наслідками цьогорічних врожаїв, підвищенням витрат на продовольчу сировину та енергію, а також ефектами від послаблення гривні.

Через це в Україні зросли ціни на ряд товарів і послуг. Наприклад, послуги подорожчали на 10,5% річних через витрати бізнесу на оплату праці та енергію. Це включає зростання цін на послуги охорони здоров'я, освіти, транспорту, зв'язку, ресторанів і готелів, особистого догляду та страхування. Натомість зростання вартості фінансових послуг та експлуатації транспортних засобів сповільнилося.

Водночас ціни на хліб, борошняні та кондитерські вироби зросли через збільшення виробничих витрат.

Також відзначено підвищення цін на кисломолочні продукти, сири та вершкове масло, що зумовлено скороченням виробництва молока, зростанням закупівельних цін, активізацією експорту біржових товарів і перебоями з електроенергією наприкінці серпня.

Ціни на імпортні товари, зокрема кава і чай, також зросли. Ціни на соняшникову олію сповільнили падіння, а для окремих олійних продуктів зростання пришвидшилося через глобальні цінові тенденції. М'ясопродукти дорожчали повільніше завдяки відновленню у тваринництві.