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Reuters: росія запустила в Китаї виробництво ударних безпілотників великої дальності

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росія розробила і запустила в Китаї виробництво ударних безпілотників великої дальності для використання у війні проти України.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у розвідці.

Як пише агентство, дочірня компанія російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей» — «Купол» — розробила та провела льотні випробування в Китаї нової моделі безпілотника «Гарпія-3» (G3) за участі китайських фахівців.

Компанія «Купол» повідомила міноборони рф про успішне виробництво безпілотників,зокрема і «Гарпії-3», у великих масштабах на заводі в Китаї, для застосування у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знало про російський проєкт і наголосили, що в країні введені "суворі заходи контролю за експортом дронів або безпілотних літальних апаратів".

За словами джерел у європейській розвідці, доставка зразків безпілотників до «Купола» стала першим конкретним свідченням того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БПЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в росію.

Згідно зі звітами «Купола» російський дрон «Гарпія-3» може долати близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг. Зразки дронів і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в офіс компанії в російському Іжевську для подальших випробувань.

Китай, росія
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