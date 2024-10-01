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Новий генсек НАТО домагатиметься виконання зобов'язань, даних Альянсом Україні

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Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте домагатиметься виконання зобов'язань, даних Альянсом Україні.

Йдеться, у тому числі, про незворотність її шляху до вступу в НАТО. Про це Рютте сказав у своїй першій промові на посаді генсека.

Він назвав три основні пріоритети у своїй роботі. Одним із них буде посилення підтримки України та її наближення до членства в НАТО.

"У Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину роботи", - сказав Рютте.

За його словами, НАТО має виконати зобов'язання, дані Україні на саміті в липні цього року у Вашингтоні.

"Командування, фінансові обіцянки та незворотний шлях України до членства в Альянсі. Ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву - у НАТО", - наголосив Рютте.

НАТО, Рютте
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