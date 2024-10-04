Рютте: Збиття дронів і ракет, які порушують територію НАТО – це рішення, які приймають національні органи влади

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що національні органи влади у країнах НАТО окремо ухвалюють рішення щодо збиття російських безпілотників та ракет, які порушили повітряний простір Альянсу. Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
«Звичайно, збиття дронів і ракет, які порушують територію Альянсу – це рішення, які приймають національні органи влади. НАТО вже прийняло рішення підсилювати ППО на східному фланзі, щоб всі члени Альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір і, звичайно, це важливо для НАТО в цілому», – сказав Марк Рютте.
Нагадаємо, що 3 жовтня до Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте.
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