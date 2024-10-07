Рютте привітав зусилля членів НАТО, спрямовані на припинення вогню на Близькому Сході

Генсек НАТО Марк Рютте у день річниці нападу ХАМАС на Ізраїль привітав зусилля членів Альянсу, спрямовані на припинення вогню.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).
Рютте приєднався до низки західних політиків і посадовців у зв’язку з першою річницею терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль.
"Рік потому, 7 жовтня, мої думки з народом Ізраїлю, з сім'ями жертв і заручників, захоплених Хамасом. Я вітаю зусилля членів Альянсу, спрямовані на припинення вогню, безумовне звільнення усіх заручників і припинення конфлікту", – написав він.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в річницю нападу закликала до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і до припинення конфлікту в регіоні.
А прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав мерзенною ненависть, яка була спрямована на євреїв і мусульман після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023