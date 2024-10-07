Рютте привітав зусилля членів НАТО, спрямовані на припинення вогню на Близькому Сході

Генсек НАТО Марк Рютте у день річниці нападу ХАМАС на Ізраїль привітав зусилля членів Альянсу, спрямовані на припинення вогню.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Рютте приєднався до низки західних політиків і посадовців у зв’язку з першою річницею терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль.

"Рік потому, 7 жовтня, мої думки з народом Ізраїлю, з сім'ями жертв і заручників, захоплених Хамасом. Я вітаю зусилля членів Альянсу, спрямовані на припинення вогню, безумовне звільнення усіх заручників і припинення конфлікту", – написав він.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в річницю нападу закликала до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і до припинення конфлікту в регіоні.

А прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав мерзенною ненависть, яка була спрямована на євреїв і мусульман після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.