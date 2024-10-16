Нацрада закликає медіа коректно та професійно висвітлювати процес мобілізації та діяльності ТЦК

Національна рада закликала медіа коректно та професійно висвітлювати такі чутливі теми, як процес мобілізації та діяльності ТЦК. Як зазначають в Нацраді, ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога.
Про це йдеться у заяві Нацради з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.
Як вказали у Нацраді, важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел.
"Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, "демонізації" ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни", - йдеться у заяві Нацради.
За даними Національного проєкту із медіаграмотності "Фільтр", як повідомляється, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля рф спрямовані саме на українську аудиторію. Насамперед, пропаганда рф намагається:
Саме тому Національна рада закликає українські медіа: