Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Рютте: росія має зрозуміти, що ми не залишимо Україну одну

90

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що Україна стане членом Альянсу, і тільки союзники вирішуватимуть, яким буде цей шлях, а у москви права вето і впливу на це обговорення немає.

Про це генсек НАТО сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи має намір він поставити на порядок денний заявку України на членство в альянсі, яку було передано до штаб-квартири восени минулого року.

"Ми хочемо продовжувати підтримувати Україну і в довгостроковій перспективі. росія має зрозуміти, що ми не залишимо Україну одну. Я вірю, що одного разу Україна буде членом НАТО, і я аплодуватиму, коли цей день настане. Також абсолютно очевидно, що у росії немає права вето, вони не можуть впливати на це обговорення. Це лише союзникам обговорювати, як це (заявку України на членство - ІФ-У) просувати", - заявив Рютте.

За його словами, уся робота, яку проводять союзники з Україною і яка спрямована на покращення взаємосумісності України з НАТО - "а не лише гроші, а й навчання, усі програми, які в нас є нині, так само як і індивідуальні зобов'язання, які взяли союзники в плані безпекових угод з Україною, - це все для того, щоб гарантувати, що Україна буде готовою, коли настане цей день, коли членство буде можливим". "Сьогодні я не можу сказати конкретно, яким буде цей шлях, але я абсолютно впевнений, що в майбутньому Україна до нас приєднається", - переконаний генсек НАТО.

НАТО, Рютте
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 17 октября 2024
Среда, 16 октября 2024
Вторник, 15 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023