Blooomberg: Китай має всі шанси стати найбільшим експортним ринком для газпрому

Китай має всі шанси вперше стати найбільшим експортним ринком для газпрому за підсумками 2024 року, пише Blooomberg.
Його розрахунки, які базуються на митній статистиці Китаю й оцінках російського міністерства економіки, свідчать, що за перші дев'ять місяців 2024 року газпром експортував до Китаю 23,7 млрд кубометрів газу (на 40% більше, ніж за той самий період минулого року). До Європи за цей самий період було поставлено 22,5 млрд кубометрів.
Постачання до Китаю здійснюються через газопровід "сила сибіру", який запустили у 2019 році і який має проєктну потужність 38 млрд кубометрів на рік.
Хоча газпром планує збільшити щорічні постачання до Китаю ще на 10 млрд кубометрів через так званий Далекосхідний маршрут з 2027 року, це все одно буде мала частина того, що компанія експортувала до Європи до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
За два з половиною роки більшість країн Євросоюзу знайшли альтернативу російському газу, і лише деякі (Австрія, Угорщина, Словаччина) все ще залежать від постачань газпрому.
Маршрутів постачання російського трубопровідного газу в Євросоюз два: газотранспортна система України і газопровід "Турецький потік" через Чорне море.
У грудні 2024 року закінчується транзитний договір з Україною, який Кабінет міністрів не планує продовжувати. Європейські чиновники шукають альтернативні шляхи постачання, розглядаючи Азербайджан як потенційне рішення.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023