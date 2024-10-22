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Blooomberg: Китай має всі шанси стати найбільшим експортним ринком для газпрому

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Китай має всі шанси вперше стати найбільшим експортним ринком для газпрому за підсумками 2024 року, пише Blooomberg.

Його розрахунки, які базуються на митній статистиці Китаю й оцінках російського міністерства економіки, свідчать, що за перші дев'ять місяців 2024 року газпром експортував до Китаю 23,7 млрд кубометрів газу (на 40% більше, ніж за той самий період минулого року). До Європи за цей самий період було поставлено 22,5 млрд кубометрів.

Постачання до Китаю здійснюються через газопровід "сила сибіру", який запустили у 2019 році і який має проєктну потужність 38 млрд кубометрів на рік.

Хоча газпром планує збільшити щорічні постачання до Китаю ще на 10 млрд кубометрів через так званий Далекосхідний маршрут з 2027 року, це все одно буде мала частина того, що компанія експортувала до Європи до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

За два з половиною роки більшість країн Євросоюзу знайшли альтернативу російському газу, і лише деякі (Австрія, Угорщина, Словаччина) все ще залежать від постачань газпрому.

Маршрутів постачання російського трубопровідного газу в Євросоюз два: газотранспортна система України і газопровід "Турецький потік" через Чорне море.

У грудні 2024 року закінчується транзитний договір з Україною, який Кабінет міністрів не планує продовжувати. Європейські чиновники шукають альтернативні шляхи постачання, розглядаючи Азербайджан як потенційне рішення.

газ, Китай, Blooomberg
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