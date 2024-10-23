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Зеленський: В Україні переглянуть нарахування пенсійних виплат посадовцям держорганів

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Уряд має розробити законопроєкт про перегляд нарахування пенсійних виплат посадовим особам держорганів. Як пише УНН, про це йдеться у рішенні РНБО, яке ввів в дію президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, яке передбачає розробку законопроєкту про перегляд механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям.

Згідно з рішенням РНБО, уряд разом з Міністерством соціальної політики має забезпечити розробку та внесення в парламент відповідного "законопроєкту щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері".

Зеленський, РНБО
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