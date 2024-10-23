Зеленський: В Україні переглянуть нарахування пенсійних виплат посадовцям держорганів

Уряд має розробити законопроєкт про перегляд нарахування пенсійних виплат посадовим особам держорганів. Як пише УНН, про це йдеться у рішенні РНБО, яке ввів в дію президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, яке передбачає розробку законопроєкту про перегляд механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям.
Згідно з рішенням РНБО, уряд разом з Міністерством соціальної політики має забезпечити розробку та внесення в парламент відповідного "законопроєкту щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023