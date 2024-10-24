Железняк: Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від Євросоюзу у 2024 році

Україна очікує отримати від Євросоюзу 4 млрд євро у рамках Ukraine Facility цього року. Але передача фіндопомоги опинилася під загрозою через зволікання українських чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Міністерства закордонних справ України, який оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.
У листі МЗС наголошується, що українська сторона порушила терміни виконання умов у рамках Ukraine Facility, які стосуються ухвалення законопроекту про угоду зі слідством у корупційних справах. Таку умову мали виконати до кінця третього кварталу, але законопроект лише у першому читанні ухвалили 9 жовтня.
"Україна ризикує не отримати фінансування обсягом 4 млрд євро, яке очікується від Євросоюзу у 2024 році", - уточнює відомство.
Як наголосили в МЗС, Євросоюз попередив, що якщо в Україні не ухвалять такий закон і він не набуде чинності до кінця жовтня 2024 року, фінансування 4 млрд євро "буде перенесено на наступний рік".
У міністерстві також звернули увагу, що у разі, якщо Україна не виконає умови, під загрозою також може опинитися рішення Ради ЄС про надання Україні до 35 млрд євро у вигляді кредиту, оскільки деякі країни блоку можуть використати аргумент про невиконання Києвом своїх зобов'язань.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023