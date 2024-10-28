Зеленський: За тиждень росіяни застосували рекордну кількість КАБів по Україні

За тиждень росіяни застосували рекордну кількість КАБів по Україні – понад 1100. Крім цього, вони використали близько 20 ракет і понад 560 дронів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень», – зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна посилено працює з партнерами, щоб зупинити ворога й максимально захистити українців.
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