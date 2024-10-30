МОЗ: Нинішніх керівників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій

Нинішніх керівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які планують ліквідувати до кінця 2024 року, не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я у відповідь на інформаційний запит видання "Суспільне".
Щодо звичайних медичних працівників МСЕК, то вони зможуть повернутися до своєї роботи у медзакладах з нового року, але за деяких умов.
Ключовим у відборі стане рівень ведення лікарської практики. Це важливо, адже експертизу мають здійснювати лікарі, у яких є актуальний рівень медичних знань.
Відомо, що справи, які вже прийняли на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії, зберігши черги розгляду.
У Міністерстві охорони здоров’я також уточнили, що рішення, які будуть ухвалені МСЕК до 31 грудня, матимуть чинність. Очікується перевірка тільки тих справ, за якими правоохоронні органи здійснюють розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення Ради нацбезпеки.
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