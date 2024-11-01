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Свириденко: Інформація ЗМІ про 1,5 млн заброньованих від мобілізації не відповідає дійсності

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Станом на кінець жовтня 2024 року в Україні заброньовані від мобілізації 906 тисяч громадян. Інформація ЗМІ про 1,5 млн заброньованих не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки Юлію Свириденко в інтервʼю Forbes.

Свириденко спростувала інформацію ЗМІ про нібито 1,5 млн заброньованих від мобілізації українців.

"На піку у нас було 950 тисяч "унікальних заброньованих". Коли з'явилося бронювання через "Дію", в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи й у паперовому, і в електронному вигляді", - пояснила Свириденко.

На її думку, важливо додати прозорості та систематизувати процес, щоб бронювання отримували лише ті, хто справді має на це право. З огляду на це уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання, наприклад, надати пріоритетного критерію за заробітною платою.

Як розповіла міністр, є компанії, які при подачі на визнання критично важливими підприємствами вказали середню зарплату по регіону, а потім перейшли на мінімальну. Такі дії вона вважає "маніпуляціями".

"Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації та міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно", - наголосила Свириденко.

Свириденко
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