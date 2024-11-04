Мінекономіки: Українці зможуть надіслати отримані 1000 грн на допомогу армії

Українці зможуть надіслати 1000 грн, нараховану за програмою "єПідтримки", на допомогу армії через благодійні фонди та волонтерські організації.
Сектор оборони та зарплати військових - це основний пріоритет для фінансування. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з благодійними фондами та волонтерськими організаціями, інформує Мінекономіки.
"Завдяки зимовій програмі "єПідтримка" кожен, хто отримає 1000 грн від держави - зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації. Кошти будуть зараховані людям на картку "Національний кешбек", після чого ви можете перетворити цю тисячу на дрони та РЕБи для нашої армії", - зазначила Свириденко.
За її словами, Україна має два великих напрями фінансування. Перший напрям - це оборона, а саме: зарплати військових, які фінансуються коштом внутрішніх ресурсів країни, зокрема податків, а другий - соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.
Міністерка висловила подяку волонтерам та благодійним фондам, які вже підключилися до комунікації програми "єПідтримка" та "Національний кешбек". Крім того, Свириденко закликала активніше розповідати громадянам про важливість цих ініціатив.
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