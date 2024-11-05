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Свириденко розповіла про зловживання при бронюванні від мобілізації

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Підприємства, які забезпечують державному бюджету дві третини доходів, можуть здійснювати бронювання працівників.

Наразі цей масштаб зловживань не перевищує 10%. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю "Суспільному".

"Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств", - зазначила Свириденко.

Вона зауважила, що ця перевірка досі триває, а статус критичних мають підприємства, що генерують 67% доходів в державному бюджеті.

"Це говорить про те, що бронювання як система працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10 відсотків. Я думаю, навіть 5-6 відсотків із того, що ми зараз бачимо", - наголосила міністерка.

За її словами, в першу чергу йде аудит тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім різко змінили її, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.

Свириденко
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