Зеленський продовжив строки оформлення права власності на земельний пай до 2028 року

Президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким право власності на земельний пай можна буде оформити до 2028 року. Про це свідчать дані в картці документа на сайті Верховної Ради.

Закон №899-IV про земельні паї передбачає, що до 1 січня 2025 року всі власники паїв повинні оформити право власності на свої земельні ділянки. Якщо людина цього не зробить, ділянки будуть визнані безхазяйними й передані на підставі рішення суду у комунальну власність територіальної громади, де вони розташовані.

Депутати вирішили, що в умовах повномасштабної війни, коли значна частина населення України виїхала за кордон, а частина території країни потрапила під окупацію, доцільно продовжити цей строк.

22 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11150 у другому читанні, проте президент Володимир Зеленський двічі повертав його до парламенту з пропозиціями. У повторному другому читанні документ з пропозиціями голови держави парламент ухвалив 8 жовтня.

Під час повторного голосування депутати врахували зауваження президента, згідно з якими всі землі, зайняті водними об'єктами загальнодержавного значення, мають залишатися у державній власності. Це відповідає Земельному кодексу, який забороняє передавати у приватну власність землі водного фонду.

Ухвалений закон передбачає продовження до 1 січня 2028 року (замість попереднього крайнього строку 1 січня 2025 року) терміну оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок та розподілу земель між власниками земельних часток (паїв) та їхніми спадкоємцями після колективного розподілу.

Якщо власник або його спадкоємець не оформить право власності на свою частку до 2028 року, це вважатиметься відмовою від отримання земельної ділянки.