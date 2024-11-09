Саміт ЄС у Будапешті проголосив завдання зробити Євросоюз конкурентоспроможнішим

Неформальний саміт ЄС у Будапешті 7-8 листопада, визнавши економічне відставання від США і Китаю, проголосив завдання зробити Євросоюз "конкурентоспроможнішим, продуктивнішим, інноваційним і стійким".

"Вкрай важливо, щоб ми терміново закрили розрив в інноваціях і продуктивності як з нашими глобальними конкурентами, так і в самому ЄС. Ми працюватимемо в єдності та солідарності на благо всіх громадян ЄС, підприємств і держав-членів", - йдеться в ухваленій у п'ятницю декларації "Про нову угоду про європейську конкурентоспроможність".

"Звичайний підхід більше неможливий", - ідеться в документі, в якому наголошено на "нагальній необхідності рішучих дій" і міститься заклик до "колективних зусиль".

Декларація ставить, зокрема, таку мету, як "активізація зусиль щодо забезпечення єдиного ринку, що повністю функціонує, і розкриття його повного потенціалу як ключового чинника інновацій та інвестицій, конвергенції, зростання, взаємопов'язаності та економічної стійкості".

Для цього Єврокомісії доручається представити до червня 2025 року нову всеосяжну стратегію щодо поглиблення єдиного ринку, включно з "дорожньою картою" з чіткими строками та етапами.

Пропонується зробити "рішучі кроки до союзу заощаджень та інвестицій до 2026 року і домогтися термінового прогресу щодо союзу ринків капіталу". "Також необхідний подальший прогрес у завершенні роботи щодо банківського союзу", - наголошується в документі.

"Це створить по-справжньому інтегровані європейські ринки капіталу, доступні всім громадянам і підприємствам, зокрема, малим і середнім, і стартапам. Це має дозволити нашим інноваційним компаніям розширюватися. Крім того, збільшення інвестицій в акціонерний капітал сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності ЄС у критично важливих технологіях", - заявили європейські лідери.

Вони закликали у своїй декларації забезпечити промислове оновлення та декарбонізацію, запустити "революцію спрощення" нормативної бази для підприємств і забезпечити "радикальне скорочення адміністративного навантаження", підвищити оборонну готовність і потенціал, вивести Європу на передові позиції у світі у сфері досліджень та інновацій, домагатися "подвійної мети": стратегічного енергетичного суверенітету та кліматичної нейтральності до 2050 року, щоб гарантувати "доступну та чисту енергію усім громадянам і підприємствам".