CNN: Вплив Ілона Маска на Дональда Трампа збільшується

Незважаючи на гучну підтримку мільярдером кандидата-переможця, поки невідомо чи захоче Трамп у всьому слухати засновника SpaceX і Tesla, зокрема у деяких ключових напрямках своєї політики.
Пише УНН із посиланням на CNN та Forbes.
Ставка Ілона Маска на лідера республіканців, який врешті здобув перемогу на виборах президента США, швидше за все, окупиться, зробивши його найвпливовішим керівником у новій адміністрації і навіть багатшим. Тим часом, досить імовірно, що вплив засновника власник платформи X на Дональда Трампа збільшується.
За останні 48 годин клуб Мар-а-Лаго Дональда Трампа був переповнений двома типами людей: тими, хто шукає роботу в майбутній адміністрації новообраного президента, і тими, хто намагається вплинути на нього.
«Згідно з багатьма джерелами, людиною, яка домінувала в ситуації та мала великий вплив, є Ілон Маск. Мільярдера бачили на курорті Палм-Біч, штат Флорида, майже щодня з моменту перемоги Трампа на виборах минулого тижня», – пише CNN.
Тим часом за даними ЗМІ, найбагатша людина у світі вже збільшила свій власний капітал на $21 млрд до $285,6 млрд. Акції Tesla зросли на 15% на новинах про перемогу Трампа.
Трамп відповідає взаємністю:
«Він особливий хлопець. Він супергеній. Ми повинні захистити наших геніїв. У нас не так багато», - сказав Трамп про Маска у своїй переможній промові.
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