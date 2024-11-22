У ЄС планують підвищити тарифи на імпорт аграрної продукції з росії та білорусі

Рада міністрів Євросоюзу із зовнішніх відносин обговорила підвищення тарифів на імпорт аграрної продукції з росії та білорусі.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає «Укрінформ».

Домбровскіс сказав, що зусилля ЄС для підтримки України продовжуватимуться і блок намагатиметься тиснути на агресора всіма способами.

«Я привітав готовність країн-членів посилювати тиск на росію відповідно до висновків жовтневої Європейської Ради. Єврокомісія задаватиме тон у цьому», - сказав віцепрезидент ЄК.

Домбровскіс додав, що ряд держав ЄС підтримали застосування тарифів до якомога ширшого спектру російського та білоруського імпорту. Тож Єврокомісія опрацьовує таку пропозицію. При цьому особливу увага зосередять на сільськогосподарських товарах та, ймовірно, добривах.

«Ми також зазначили, що ця політика могла б відіграти провідну роль у підтримці Європою України, що надається від початку жорстокої російської агресії, а також допомогти ще більше інтегрувати економіку України шляхом усунення тарифів на український експорт до ЄС», - додав виконавчий віцепрезидент ЄК.