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Опендатабот: Кількість ФОПів, які відкривають жінки, більшає рік до року

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Частка жінок серед власників відкритих ФОПів зросла до 61% проти 57% минулого року.

Про це повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.

«154 920 ФОПів створили жінки цьогоріч в Україні. Загалом це 61% від усіх нових ФОПів у 2024 році. Кількість ФОПів, які відкривають жінки, більшає рік до року. Так, минулоріч частка становила 57%, а до початку повномасштабної війни цей показник не перевищував 51%», - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових справ відкривають жінки на Сумщині (63,3% нових ФОПів — жінки), Полтавщині (63,2%), Хмельниччині (63,1%), Одещині (63,1%) та Київщині (62,6%). Найнижча частка реєстрацій припадає на прифронтові та окуповані регіони.

Переважна більшість підприємиць відкриває бізнес у сфері надання інших індивідуальних послуг — 89% нових справ. За цим КВЕДом лідирують перукарні та салони краси (94%), та діяльність із забезпечення фізичного комфорту (переважно йдеться про масажні салони, солярії, спа та лазні тощо).

Інші популярні галузі підприємництва серед жінок включають виробництво одягу (85%), освіту (82,3%) та надання соціальної допомоги (81,5%).

Цього року зросла не тільки частка жінок-ФОПів, а й жінок-директорів новостворених компаній — 34%. У жовтні цей показник сягнув рекордних 38,8%.

ФОП, Опендатабот
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