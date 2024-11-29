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Умєров розповів, скільки Україні виділять на військову допомогу у наступному році

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Партнери виділять на військову допомогу Україні у 2025 році 12,6 млрд євро, 10,7 млрд доларів та 3 млрд фунтів стерлінгів. Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

Умєров зазначив, що за результатами чисельних зустрічей та перемовин, що провели протягом осені, Україна має результат, який буде використовуватися для забезпечення Сил оборони у 2025 році.

Він назвав ключові результати, які посилять позиції Україні у 2025 році:

  • Балтійські країни: Литва, Латвія та Естонія виділять по 0,25% ВВП на підтримку України;
  • Велика Британія: виділяє по 3 млрд фунтів стерлінгів щороку до 2031 року;
  • Данія: до 2028 року — 8,7 млрд євро, у 2025-му військова допомога становитиме 2,2 млрд євро, включаючи спільні проєкти та інвестиції за "данською моделлю 2.0";
  • ЄС: на початку року отримаємо другий транш військової допомоги вартістю 1,9 млрд євро, ці кошти підуть на закупівлю боєприпасів, систем ППО, ракет та підтримку нашої оборонної промисловості;
  • НАТО: до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги Альянсу Україні на 2025 рік;
  • Нідерланди: 4 млрд євро на період 2024–2026 років;
  • Німеччина: 4 млрд євро прямої військової допомоги;
  • Норвегія: збільшує підтримку до 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів);
  • США: виділено 5,5 млрд доларів військової допомоги;
  • Швеція: трирічна рамкова програма на 75 млрд шведських крон (7,5 млрд доларів), або $2,5 млрд щороку.

Умєров також зазначив, що одним із прикладів нових альянсів стала коаліція Північна група+Україна: 12 країн - Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія - об’єднують зусилля для зміцнення безпеки України.

Крім того Україна продовжує активну роботу в рамках коаліцій спроможностей у форматі "Рамштайн".

Умєров також зазначив успіхи у розвитку української оборонної промисловості.

"Ми вже створили умови для: виробництва далекобійних ракет і дронів; виготовлення 155-мм боєприпасів; локалізації виробництва систем ППО, ракет, важкої бронетехніки та артилерії; розвитку роботизованих комплексів, систем РЕБ та радарів", - повідомив він.

Умєров
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