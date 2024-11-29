Умєров розповів, скільки Україні виділять на військову допомогу у наступному році

Партнери виділять на військову допомогу Україні у 2025 році 12,6 млрд євро, 10,7 млрд доларів та 3 млрд фунтів стерлінгів. Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.
Умєров зазначив, що за результатами чисельних зустрічей та перемовин, що провели протягом осені, Україна має результат, який буде використовуватися для забезпечення Сил оборони у 2025 році.
Він назвав ключові результати, які посилять позиції Україні у 2025 році:
Умєров також зазначив, що одним із прикладів нових альянсів стала коаліція Північна група+Україна: 12 країн - Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія - об’єднують зусилля для зміцнення безпеки України.
Крім того Україна продовжує активну роботу в рамках коаліцій спроможностей у форматі "Рамштайн".
Умєров також зазначив успіхи у розвитку української оборонної промисловості.
"Ми вже створили умови для: виробництва далекобійних ракет і дронів; виготовлення 155-мм боєприпасів; локалізації виробництва систем ППО, ракет, важкої бронетехніки та артилерії; розвитку роботизованих комплексів, систем РЕБ та радарів", - повідомив він.