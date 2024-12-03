Bloomberg: Країни ЄС близькі до угоди про новий оборонний фонд у розмірі 1,5 млрд євро

Країни Європейського Союзу близькі до угоди про новий оборонний фонд у розмірі 1,5 млрд євро, яка допоможе підтримати промисловість у блоці та в Україні протягом наступних трьох років. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Угоди про Європейську програму оборонних інвестицій, найімовірніше, буде досягнуто до кінця року. Це дасть змогу закуповувати військову техніку, яка складатиметься на 35% із компонентів з-за меж ЄС.

Пропорція 35% на 65% стала результатом пошуку балансу між прагненням стимулювати оборонну промисловість Європи у довгостроковій перспективі та можливістю оперативніше закуповувати готове обладнання, щоб допомогти Україні задовольнити її оборонні потреби.

"Нам необхідно терміново розвивати нашу оборонну промисловість, якщо ми прагнемо мати можливість поповнювати запаси наших збройних сил і підтримувати Україну на належному рівні", – заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель 27 листопада, залишаючи посаду.

Саме тому навесні 2024 року ЄС підготував та презентував першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію.

"Але нам ще треба знайти кошти для її реалізації. У звіті Драґі обсяг необхідних зусиль оцінюється у 500 млрд євро на наступні 10 років. Щоб залучити ці ресурси, нам насамперед потрібно усунути чинні перешкоди для приватного фінансування оборонної промисловості й дати можливість Європейському інвестиційному банку надавати більшу підтримку оборонним проєктам", – пояснив Боррель.

Однак, за його словами, цього буде недостатньо: значні обсяги європейських державних коштів будуть також потрібні.

Довідка. Програма європейської оборонної промисловості (EDIP) – законодавча ініціатива, яка мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років, щоб продовжити підвищення конкурентоспроможності Європейської оборонної технологічної і промислової бази (EDTIB). Бюджет EDIP також може використовуватись для створення Фонду прискорення трансформації оборонних ланцюгів постачання (FAST).

Програма зокрема передбачає розвиток тісніших зв'язків з Україною через її участь в ініціативах ЄС щодо підтримки оборонної промисловості та стимулювання співпраці між оборонною промисловістю ЄС та України; об'єднання з НАТО та стратегічними партнерами, однодумцями та міжнародними партнерами, а також тіснішу співпрацю з Україною.