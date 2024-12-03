Шуляк: Отримати послугу "єВідновлення" можна череж ЦНАП

Для громадян, які не мають можливості користуватися послугою "єВідновлення" через "Дія", розширили алгоритм отримання послуги через ЦНАП. Заявники, зокрема люди похилого віку, або ті, які не мають доступу до інтернету, можуть забронювати кошти на придбання нерухомості, безпосередньо у ЦНАП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

Раніше через центр надання адмінпослуг можна було лише подати заяву на компенсацію.

Вона пояснила, що уряд продовжує вносити зміни до програми "єВідновлення", рекомендації щодо яких висловили учасники публічних консультацій проведених щодо вдосконалення програми наприкінці 2023 року.

Зокрема, на початку 2024 року можливість подавати заяви на компенсацію дозволили не лише через "Дію", а і через центри надання адмінпослуг (ЦНАП). Наступний крок - бронювання коштів на придбання нерухомості, якщо заяву схвалено. Раніше це можна було зробити виключно через Дію, але тепер можна буде забронювати кошти за сертифікатом "єВідновлення", відвідавши ЦНАП.

"Ми постійно працюємо над удосконаленням послуги. Але для того, щоб зрозуміти, у якому напрямку потрібно рухатись, звертаємось до отримувачів послуги і громадськості. Наприклад, на наших публічних консультацій. Саме там ми бачили запит на отримання послуги через ЦНАП. Тож зараз для людей, які не мають можливості забронювати кошти по житловому сертифікату через портал або застосунок "Дія", відкрили можливість зробити це у ЦНАПі", - зазначила Шуляк.

За її словами, запит на це оновлення лунав від громадян вже давно. Зокрема, забронювати кошти на придбання нової нерухомості замість знищеної через Дію не могли люди, які не користуються смартфонами, або не мають доступу до інтернету. А з цим, пояснила нардепка, можуть бути складнощі, наприклад, у прифронтових територіях.

Також, і досі користуються "кнопочними" телефонами безліч літніх людей, яким набагато простіше і звичніше отримувати послуги через центри адміністративних послуг.

"Цифровізація приходить у всі сфери нашого життя і я є одним з адептів тотальної цифровізації, оскільки вона не лише про зручність, а і про боротьбу з корупцією. Менше чиновників, уникнути яких дозволяє перехід на цифру, означає менше корупційних проявів. Але потрібно не забувати, що до цифровізації поки що прийшли далеко не всі громадяни. Забувати про них - прояв дискримінації", - підкреслила Шуляк.

Вона додала, що публічні консультації щодо вдосконалення послуги "єВідновлення" були першими у серії публічних консультацій, організованих профільним комітетом. Рекомендації, отримані під час наступних - щодо напрацювання нового житлового законодавства і вдосконалення законопроєкту про основні засади відновлення, також почали поступово реалізовувались.