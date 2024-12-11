Залужний, Буданов та Зеленський є лідерами довіри серед українців, - опитування

Згідно з даними останнього соцопитування, Валерій Залужний, Кирило Буданов та Володимир Зеленський є лідерами довіри серед українців. Водночас в суспільстві існує запит на нових політиків, яких громадяни вбачають перш за все у військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.ua.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, 20,4% українців виступають за те, щоб вибори відбулися за будь-яких умов і якомога швидше. В цілому 54,3% опитаних вважають, що вибори можуть бути проведені під час війни (за тих чи інших умов). Порівняно з даними попереднього дослідження суспільний запит на вибори в Україні зріс на 3,3%.

На запитання "Які органи влади слід переобрати найближчим часом?" абсолютна більшість опитаних відповіла, що це Верховна Рада (77,8%). Друге та третє місця посідають вибори місцевих рад (54,8%) та місцевих голів (50,6%). 49,2% респондентів вважають, що найближчим часом необхідно переобрати президента України. В цілому готовність українців до виборів становить 81,1%.

Бажання наших громадян змінити владу продовжує зростати. Не дивно, що найбільше хочуть переобрати Верховну Раду, яка продовжує демонструвати недієздатність. Симптоматичним є й показник переобрання президента – він має чітку динаміку до зростання. Це є результатом погіршення ситуації на фронті, наростаючого соціального розшарування та проблем в економіці, відповідальність за які народ значною мірою покладає на першу особу країни.

До того ж, нещодавні заяви Трампа, швидше за все, свідчать про те, що він налаштований так чи інакше зупинити гостру фазу війни. А тому вибори не за горами. І запит на них явно проглядається серед українців", – коментує ці результати виконавчий директор дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко.

Також опитування показало, що найвищий рейтинг довіри в українському суспільстві мають Валерій Залужний (70,9%) та Кирило Буданов (63,3%). Засновник компанії Active Group Андрій Єременко звернув увагу на те, що порівняно з даними дослідження, проведеного у жовтні, довіра до Залужного знизилася майже на 5% (з 75,9% до 71,0%). В той же час показник довіри до Буданова майже не змінився (з 64,0% до 63,3%). На третьому місці за рейтингом довіри – чинний Президент України Володимир Зеленський (44,8%).

Велику позитивну різницю між показниками довіри та недовіри мають лише Валерій Залужний (51%) та Кирило Буданов (39,9%). При цьому люди, які довго перебувають на політичній арені, мають дуже високі антирейтинги та негативний баланс довіри та недовіри. Зокрема, в Юлії Тимошенко він становить -66,6%, в Петра Порошенка – -50,3%, у Віталія Кличка – -34,7%.

"Ставлення українців до "старих" політичних фігур вже давно переважно негативне – це є прямим наслідком їхньої попередньої діяльності. У суспільстві існує значний запит на нових політиків, яких українці сьогодні вбачають перш за все у військових. Дані дослідження вчергове це підтвердили. За даними різних соціологічних опитувань, найвищими рейтингами довіри стабільно користуються Валерій Залужний та Кирило Буданов", – каже керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

На заморозку війни на діючій лінії фронту не погоджуються 45,8% опитаних, погоджуються – 39,1%.