Зеленський: Українці витрачають отриману 1000 грн переважно на оплату комуналки та донати волонтерам

Українці подали вже понад 6,5 млн заяв на участь у програмі зимової «єПідтримки», яка передбачає виплату однієї тисячі гривень.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до нації.

За його словами, громадяни, які вже отримали виплати, витрачають кошти переважно на оплату комуналки та донати волонтерам.

«Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям. І вже тривають перші виплати. Ми бачимо, що близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію завдяки цим коштам», – сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що заявку на отримання 1000 грн можна буде подати протягом трьох місяців зими, а самі кошти будуть доступні протягом наступного року.