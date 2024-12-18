Паєтт: Закінчення контракту на транзит газу через Україну стане кроком до завершення епохи залежності Європи від росії

У Сполучених Штатах Америки сподіваються, що закінчення контракту на транзит російського газу через Україну стане потужним кроком до завершення епохи залежності Європи від російських енергоресурсів.

У Держдепі вітають заяву єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена про відмову від російського газу. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив заступник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.

Він прокоментував тиск на Україну, щоб вона продовжила контракт про транзит російського газу.

"Важливо, що тиск йде лише від однієї чи двох країн, та сигнал від Єврокомісії дуже чіткий", - сказав Паєтт.

При цьому він схвалює наміри ЄС поетапно усунути залежність в газовій, ядерній сферах, та усі форми залежності від російських енергоресурсів, щоб вийти на нуль постачань з росії у 2027 році.

Паєтт також наголосив, що не бачить сенсу продовжувати угоду, яка дозволяла росії багато років чинити вплив на Україну.

"Торгівля енергоресурсами, особливо газом, була основним вектором впливу росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради Бога, когось може цікавити продовження цих відносин?" - зазначив Паєтт.

Представник Держдепу переконаний, що у міжнародної спільноти є розуміння необхідності відмовитись від російських енергоресурсів.

"Навіть Японія, яка отримує приблизно 10% свого газу з Сахаліну, навіть вона чітко усвідомлює, що росія - ненадійний постачальник", - сказав Паєтт.

За його словами, для того, щоб і надалі обмежувати здатність росії використовувати доходи від продажу енергоресурсів для війни, США та союзники збільшуватимуть санкції.