ЄС висловлюється за необхідність терміново наростити військову підтримку Україні

Лідери Європейського Союзу висловлюються за необхідність терміново наростити військову підтримку Україні, так само як і активізувати роботу з розвитку військово-промислового комплексу країни.
Про це йдеться у висновках Європейської ради в частині, яка стосується України, ухвалених у четвер у Брюсселі.
"Європейська рада розглянула роботу, виконану з надання військової підтримки Україні. Щоб допомогти Україні ефективно захистити себе від російської агресії, Європейська рада закликає до термінового нарощування зусиль, зокрема з постачання систем ППО, боєприпасів і ракет, а також із надання необхідної підготовки та оснащення для українських бригад", - ідеться в документі.
Крім того, лідери ЄС наголосили на важливості активізації роботи з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄС. "Європейська рада нагадує про важливість реалізації всіх компонентів ініціативи G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine ERA), включно з військовим компонентом, і закликає до якнайшвидшої реалізації рішень у рамках Європейського фонду миру. Вона також закликає Раду прискорити роботу зі зміцнення Місії військової допомоги ЄС на підтримку України", - прописано у висновках.
Європейська рада також нагадала, що військову підтримку Україні надаватимуть за умови повного дотримання політики безпеки та оборони визначених держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023