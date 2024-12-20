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ЄС висловлюється за необхідність терміново наростити військову підтримку Україні

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Лідери Європейського Союзу висловлюються за необхідність терміново наростити військову підтримку Україні, так само як і активізувати роботу з розвитку військово-промислового комплексу країни.

Про це йдеться у висновках Європейської ради в частині, яка стосується України, ухвалених у четвер у Брюсселі.

"Європейська рада розглянула роботу, виконану з надання військової підтримки Україні. Щоб допомогти Україні ефективно захистити себе від російської агресії, Європейська рада закликає до термінового нарощування зусиль, зокрема з постачання систем ППО, боєприпасів і ракет, а також із надання необхідної підготовки та оснащення для українських бригад", - ідеться в документі.

Крім того, лідери ЄС наголосили на важливості активізації роботи з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄС. "Європейська рада нагадує про важливість реалізації всіх компонентів ініціативи G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine ERA), включно з військовим компонентом, і закликає до якнайшвидшої реалізації рішень у рамках Європейського фонду миру. Вона також закликає Раду прискорити роботу зі зміцнення Місії військової допомоги ЄС на підтримку України", - прописано у висновках.

Європейська рада також нагадала, що військову підтримку Україні надаватимуть за умови повного дотримання політики безпеки та оборони визначених держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

Євросоюз
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