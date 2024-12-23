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НБУ затвердив порядок роботи банківської системи на свята

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Національний банк України затвердив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.

Про це повідомив Нацбанк, передає Укрінформ.

"У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи", - ідеться у повідомленні.

Проте, 30 грудня 2024 року платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк та АТ "Укрексімбанк" проводитимуться до 13:00, а розрахунки з погашення та обслуговування державного боргу - до 16:00.

Крім того, 31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року СЕП не прийматиме платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. При цьому банківська система України, валютний ринок та депозитарій НБУ працюватимуть у звичайному режимі.

Регулятор зауважує, що банки мають заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів для забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів.

НБУ, банківська система
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