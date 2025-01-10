Адвокат розповів про процедуру мобілізації жінок-медиків

Військовий облік та мобілізація жінок-медиків регулюються законом № 2664-IX Про внесення змін до статті 1 закону України Про військовий обов’язок і військову службу (щодо добровільного військового обліку жінок), який набув чинності у жовтні 2022 року, наказами Міноборони, а з 18 травня 2024 року – ще й законом про мобілізацію.
У коментарі Фактам ICTV адвокат юридичної компанії Арес, юрист гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, Владислав Зайцев розповів про мобілізацію жінок-медиків.
За словами юриста, до набуття чинності закону про мобілізацію, жінки-медики, які перебувають на військовому обліку, могли бути призвані на військову службу у воєнний час – тобто такого обов’язку не було, проте могли мобілізувати.
«Навіть не стоїть питання про добровільну мобілізацію, про добровільний порядок йдеться лише у мирний час. Але зміни у законі полягають у тому, що під час воєнного стану призов на військову службу здійснюється у добровільному порядку. Тобто і у воєнний, і у мирний час жінки-медики можуть мобілізуватися лише добровільно. Примусово їх ніхто не зможе мобілізувати», – пояснив Владислав Зайцев.
Щодо військового обліку жінок-медиків, то у цьому питанні, як зауважив юрист, жодних змін не відбулося.
«Як і раніше, ті жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому взяттю на військовий облік, а ті, які мають споріднену спеціальність, яка визначена наказом Міноборони, можуть ставати на військовий облік за бажанням».
Якщо жінка є медичним працівником та перебуває на військовому обліку, її можуть мобілізувати у добровільному порядку.
Згідно з законодавством, на військовий облік беруть жінок, які:
Медична спеціальність входить до переліку, тому медсестри, а також інші медичні працівники є військовозобов’язаними.
Відповідно, жінки медичних професій, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу.
Перелік спеціальностей або професій, після одержання яких жінки мають стати на військовий облік:
Військовозобов’язані жінки-медики не підлягають призову під час мобілізації, якщо вони:
Зайцев пояснив, що бронь на підприємстві є однією з підстав для відстрочки від призову на військову службу.
«Якщо жінка-медик заброньована, то вона, навіть якщо дає згоду на призов, не може бути мобілізована, оскільки у неї є відстрочка. За законом ТЦК не мають повноважень забрати її, оскільки вона не підлягає мобілізації навіть за її згоди», – додав юрист.
Крім того, жінка звільняється від мобілізації, якщо вона має на утриманні:
Якщо жінка-медик самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років або зайнята постійним доглядом за особами, що цього потребують, вона теж не може бути мобілізована.
Мобілізація жінок-медиків не відрізняється від традиційної.
Спочатку вона отримає першу повістку від співробітника військкомату, в якій зазначатиметься час та день, коли необхідно прийти до ТЦК.
Потім потрібно пройти медичну комісію, де вирішать, чи може жінка проходити військову службу.
Якщо рішення про мобілізацію буде прийнято, медик отримає мобілізаційне розпорядження.
Після цього жінка має:
Медичний працівник повинен повідомити про призов свого керівника, надати заяву та мобілізаційний документ для оформлення наказу про звільнення від роботи у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації.