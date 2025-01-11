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Reuters: Санкції проти рф серйозно порушать експорт російської нафти

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У п'ятницю нафта подорожчала майже на 3%, що є найвищим показником за останні три місяці. Причиною тому стала підготовка трейдерів до перебоїв у поставках через масштабний пакет санкцій США проти доходів рф від продажу нафти і газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися на позначці 79,76 доларів за барель, збільшившись на 2,84 долара, або ж на 3,7%, після того, як уперше з 7 жовтня ціна перевищила 80 доларів за барель.

Водночас ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 2,65 долара, або на 3,6%, до 76,57 доларів за барель, що також є тримісячним максимумом.

На максимумі сесії обидва контракти зросли на понад 4% після того, як трейдери в Європі та Азії розповсюдили неперевірений документ із детальним описом санкцій.

Джерела в російській нафтовій торгівлі та індійській нафтопереробці повідомили Reuters, що санкції серйозно порушать експорт російської нафти її основним покупцям - Індії та Китаю.

За словами аналітика UBC Джованні Стауново, санкції призведуть до скорочення обсягів експорту російської нафти і зроблять її дорожчою.

Також він додав, що ухвалення нових обмежень напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа дає змогу припустити, що Трамп збереже санкції і використає їх як інструмент переговорів щодо мирної угоди з Україною.

"Ми очікуємо значного річного збільшення світового попиту на нафту на 1,6 мільйона барелів на день у першому кварталі 2025 року, насамперед за рахунок... попиту на топковий мазут, гас і скраплений нафтовий газ", - йдеться в записці аналітиків JPMorgan у п'ятницю.

нафта
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