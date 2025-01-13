Зеленський: Фіцо зробив "програшну ставку" на москву, а не на власну країну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонувала допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з росії, але прем'єр Роберт Фіцо "пихато відмовився". Про це він написав у X.
"Багато хто у Європі попереджав його [Фіцо], що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого", – заявив Зеленський.
Український президент переконаний, що Фіцо зробив "програшну ставку" на москву, а не на власну країну чи на європейських союзників.
Зеленський висловив сподівання, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів до Європи, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики майбутнього президента США Дональда Трампа, спрямованої на збільшення постачання американського газу на континент, сприятимуть подоланню проблем, "що виникають через недалекоглядність окремих європейських лідерів".
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