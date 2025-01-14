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НБУ отримав понад 450 млн грн для погашення проблемної заборгованості

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Національний банк України протягом 2024 року отримав 457 млн грн для погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Найбільшу частину коштів — 216,6 млн грн — було отримано від реалізації заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків у межах виконавчих проваджень.

Інші надходження:

105,9 млн грн — від звернення стягнення на нерухоме майно поручителів, яке не було реалізоване у межах виконавчих проваджень, шляхом набуття цього майна у власність Національним банком.

100,3 млн грн — від реалізації заставлених майнових прав неплатоспроможних банків за кредитними договорами.

34,2 млн грн — з інших джерел погашення заборгованості.

Погашення проблемної заборгованості сприяє зменшенню кредитного ризику та стабілізації банківської системи, що залишається важливим завданням Національного банку в умовах економічної невизначеності.

НБУ
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