НБУ отримав понад 450 млн грн для погашення проблемної заборгованості

Національний банк України протягом 2024 року отримав 457 млн грн для погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Найбільшу частину коштів — 216,6 млн грн — було отримано від реалізації заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків у межах виконавчих проваджень.

Інші надходження:

105,9 млн грн — від звернення стягнення на нерухоме майно поручителів, яке не було реалізоване у межах виконавчих проваджень, шляхом набуття цього майна у власність Національним банком.

100,3 млн грн — від реалізації заставлених майнових прав неплатоспроможних банків за кредитними договорами.

34,2 млн грн — з інших джерел погашення заборгованості.

Погашення проблемної заборгованості сприяє зменшенню кредитного ризику та стабілізації банківської системи, що залишається важливим завданням Національного банку в умовах економічної невизначеності.