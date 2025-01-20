Зеленський призначив генерала Шаповалова на посаду з координації військової допомоги

Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на посаду з координації військової допомоги від партнерів.

Інших деталей нового призначення голова держави не навів, але зазначив, що Шаповалов працюватиме разом з партнерами у німецькому Вісбадені. Саме у цьому місті на американській базі розташований штаб нової місії НАТО, що називається NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дослівно: допомога у сфері безпеки та підготовки для України).

Ця місія фактично забирає у Штатів координацію допомоги для України, що багатьма розглядається як крок, спрямований на захист механізму підтримки проти обраного президента США Дональда Трампа, який скептично налаштований стосовно НАТО.