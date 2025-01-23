Умєров: ЄС має посилити свою роль у встановленні миру на континенті

Європейський Союз має посилити свою роль у встановленні миру на континенті, зокрема шляхом нарощування інвестицій у виробництво військової техніки в Україні, заявив міністр оборони України Рустем Умєров на щорічній конференції Європейського оборонного агентства.
"ЄС має посилити свою роль у встановленні справедливого миру на континенті. Про це я заявив під час панелі щорічної конференції Європейського оборонного агентства, присвяченій підтримці України", - написав Умєров у телеграмі у середу.
Міністр оборони України наголосив, що "головний безпековий пріоритет ЄС у 2025 році - це збільшення інвестицій у виробництво військової техніки, зокрема систем протиповітряної та протиракетної оборони; бронетехніки та сучасних артилерійських систем".
За його словами, Україна вже досягла значних успіхів у розвитку власної оборонної промисловості, "але ми здатні робити ще більше. У 2025 році наш виробничий потенціал може становити EUR34 млрд. Однак для цього потрібна підтримка".
За словами Умєрова, підтримка передбачає "фінансування в розмірі EUR18 млрд (Україна самостійно здатна забезпечити EUR16 млрд); передачу військових технологій і партнерство з європейськими компаніями".
"Вдячний ЄС за рішення спрямувати EUR1 млрд доходів від заморожених російських активів на підтримку українського виробництва. Ці кошти будуть використані для першочергових потреб: боєприпасів, артилерії та безпілотників", - зазначив міністр.
"Підтримка українського оборонного виробництва - це стратегічний внесок у безпеку Європи. Спільні зусилля, сильні рішення та координація допоможуть зробити 2025 рік роком справедливого миру для України та всієї Європи", - резюмував Умєров.
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