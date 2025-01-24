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Міноборони: У застосунку Резерв+ вже відбувається тестування електронного направлення на ВЛК

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Бета-тестування нового сервісу – електронного направлення на ВЛК – у застосунку Резерв+ вже відбувається. У Міноборони назвали це першим кроком до цифровізації військово-лікарських комісій (ВЛК). Рустам Умєров, керівник воєнного відомства, повідомив подробиці у Facebook.

Він нагадав, що військовозобов'язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес нібито стане значно простішим і зручнішим.

Як працює новий сервіс:

  • Користувач надсилає запит через Резерв+.
  • Керівник ТЦК підтверджує запит.

Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Згодом ця можливість з'явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

Міноборони, Умєров, ВЛК, Резерв+
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